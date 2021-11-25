«Коммерсантъ» сообщил о нехватке мощностей у российских нефтекомпаний для наращивания добычи

Российские нефтекомпании практически исчерпали свободные мощности по добыче нефти, заявили в ноябре топ-менеджеры ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из-за соглашения ОПЕК+ компании сократили добычу нефти и в течение 2021 года практически не вкладывали средства в бурение новых скважин. Теперь, когда приближается время выхода из сделки, российские нефтяники могут столкнуться с проблемами по наращиванию добычи.

24 ноября ЛУКОЙЛ признал, что у нефтекомпании практически исчерпаны свободные мощности для повышения добычи. Они на 90% восстановили добычу на скважинах относительно уровня мая 2020 года, когда была сделка по ОПЕК+.

19 ноября замглавы «Газпром нефти» Алексей Янкевич говорил, что свободные мощности компании по добыче нефти исчерпаются к концу 2021 года.

Сделка по ОПЕК+ возобновилась в мае 2020 года. Она подразумевала общее сокращение добычи нефти ее участниками на 9,7 млн баррелей в сутки. Теперь же страны должны ежемесячно увеличивать производство на 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы в сентябре 2022 года полностью отказаться от сокращения добычи.

Аналитики считают, что повышать добычу нефти для России будет непросто, так как необходимо увеличивать объемы бурения, что займет определенное время. Поэтому многие нефтекомпании в начале 2022 года могут отстать от графика.

Ранее сообщалось, что Минэнерго, компания «Газпром нефть» и ХМАО-Югра намерены создать инновационные российские решения для поиска и извлечения колоссальных запасов «трудной» нефти и повышения добычи на зрелых месторождениях.