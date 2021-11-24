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ТЦ захотели льгот на 15 млрд рублей в месяц из-за QR-кодов

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Gareth Fuller/AP

Объединение торговых центров (РСТЦ) попросило компенсировать расходы по управлению ТЦ в размере 15 млрд рублей в месяц, указано в письме российского совета торговых центров премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом пишет РБК.

«Падение оборотов магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг при доступе посетителей с контролем QR-кодов составляет до 70%. В той же пропорции снижаются арендные доходы торговых центров», — заявил в письме президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Он отмечает, что торговые центры поддерживают арендаторов, когда снижают арендные ставки, однако ситуация с господдержкой не меняется уже полтора года. Поэтому необходимо компенсировать расходы по управлению ТРЦ в размере 7,6 млрд рублей в месяц. Также следует ввести безналоговый период по федеральным и региональным налогам — это позволит экономить еще около 8 млрд рублей в месяц.

По его словам, в дополнение к вышеперечисленному, также стоит не увеличивать кадастровую стоимость земельных участков и имущества за 2021–2022 год и субсидировать выплату кредитов и процентов по ним.

Москаленко считает, что правительство должно рассмотреть возможность включения торговых центров в перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от пандемии. Сейчас в этом списке гостиничный бизнес, дополнительное образование, деятельность музеев и зоопарков, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и другие отрасли.

Ранее сообщалось, что из-за внедрения QR-кодов для пассажиров Минтранс занимается рассмотрением возможности выделения субсидий для авиакомпаний.

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