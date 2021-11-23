В США распечатали резервный запас нефти

Президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Из-за того, что предложение нефти не успевает за спросом, американские потребители ощущают на себе повышение цен на топливо на бензоколонках и в счетах за отопление их домов, как и американские предприятия. Вот почему президент Байден использует все доступные ему инструменты для снижения цен и устранения дефицита предложения», — пояснили в Белом доме.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.

«Это результат недельных консультаций со странами всего мира, и мы уже видим влияние этой работы на цены на нефть. За последние несколько недель цены на нефть упали почти на 10 процентов», — отметили в Белом доме.

Ранее о готовящемся решении сообщало агентство Bloomberg. На днях стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent за неделю упала на 3,6%. Всего за месяц Brent подешевела на 8%, а WTI – на 9%. В агентстве отмечали, что это, в частности, произошло на фоне решения Байдена. Топливо теряет в цене — любые национальные продажи должны быть достаточно значительными, чтобы цены могли расти.

До этого администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики. В последние недели Байден и его помощники поднимали этот вопрос перед своими ближайшими союзниками, включая Японию, Южную Корею и Индию, а также перед Китаем.