Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Долина рассказала о своем отношении к Путину 15:57
Александр Кержаков не исключил вызова Дзюбы в сборную России 15:56
Трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России состоятся 26 ноября 15:51
В Госдуме отреагировали на предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ 15:50
Серябкина заявила о готовности родить второго ребенка 15:47
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей за «Плот» 15:42
Королевская семья грозит «Би-би-си» бойкотом из-за фильма о конфликте... 15:40
Футболист «Ромы» Мхитарян отказался от переезда в Россию 15:38
Около половины россиян уверены, что медицина в России выдерживает нагрузку... 15:35
Московский школьник-наркокурьер на каршеринговом автомобиле сбил полицейского 15:32

В США распечатали резервный запас нефти

Байден решил распечатать нефтяные резервы, чтобы снизить цены на топливо

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gregory Bull/AP

Президент США Джо Байден объявил о том, что в стране будет распечатано 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Из-за того, что предложение нефти не успевает за спросом, американские потребители ощущают на себе повышение цен на топливо на бензоколонках и в счетах за отопление их домов, как и американские предприятия. Вот почему президент Байден использует все доступные ему инструменты для снижения цен и устранения дефицита предложения», — пояснили в Белом доме.

Использование части стратегического запаса позволит снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением, говорится в сообщении. Уточняется также, что в результате дипломатических усилий США мера будет принята параллельно с другими странами-потребителями энергии, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Соединенное Королевство.

«Это результат недельных консультаций со странами всего мира, и мы уже видим влияние этой работы на цены на нефть. За последние несколько недель цены на нефть упали почти на 10 процентов», — отметили в Белом доме.

Ранее о готовящемся решении сообщало агентство Bloomberg. На днях стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent за неделю упала на 3,6%. Всего за месяц Brent подешевела на 8%, а WTI – на 9%. В агентстве отмечали, что это, в частности, произошло на фоне решения Байдена. Топливо теряет в цене — любые национальные продажи должны быть достаточно значительными, чтобы цены могли расти.

До этого администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики. В последние недели Байден и его помощники поднимали этот вопрос перед своими ближайшими союзниками, включая Японию, Южную Корею и Индию, а также перед Китаем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть