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Исследование показало, на какие нужды россияне чаще всего берут микрозаймы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Каждый пятый россиянин пользовался услугами микрофинансовых организаций за последние пять лет, чаще всего граждане брали микрозаймы до зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование платежного сервиса Qiwi.

Аналитики компании провели опрос среди 1 055 россиян и изучили их опыт использования микрофинансовых услуг.

«По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, и 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода», — указано в сообщении.

За последний год респонденты чаще всего брали микрозаймы до зарплаты — 69%. 22% заемщиков брали микрокредиты на развитие бизнеса. Большая часть заемщиков — 62% — единовременно брали займы до 10 тыс. рублей.

Чаще всего россияне брали микрозаймы на непредвиденные расходы (38%) и повседневные траты (32%). Четверть опрошенных обозначили оба пункта одновременно (25%).

Микрозаймы также использовались для покрытия ежедневных расходов (54%), закрытия других займов и кредитов (21%), на ремонт недвижимости, торжественные события и оплаты процентов по другому кредиту (17%).

Ранее микрофинансовые организации составили портрет типичного российского заемщика.

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