Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Динамо» рассказали о состоянии потерявшего во время матча... 21:31
Китай опроверг публикации об испытании запуска ракеты с гиперзвукового глайдера 21:28
Суд арестовал водителя, который пьяным насмерть сбил младенца в Новой Москве 21:26
Гинцбург заявил, что документы для исследования детской вакцины готовы... 21:22
Госдеп: США и ЕС намерены ввести новые санкции против Белоруссии 21:10
Чемпионка мира по синхронному плаванию ответила на критику за частые фото... 21:08
Спасатели помогли медвежонку, жившему с бутылкой на голове 21:08
Германия отвергла мигрантов, предложенных Меркель Лукашенко 21:08
Арестован подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело выпало из багажника... 21:07
«Молдовагаз» получил от «Газпрома» уведомление о возможном... 20:56

Bloomberg: США вместе с другими странами высвободят часть нефти из стратрезервов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gregory Bull/AP

Президент Джо Байден готовится объявить о выпуске нефти из стратегических нефтяных резервов страны вместе с несколькими другими странами. Об этом пишет Bloomberg.

Как ожидается, это может произойти уже во вторник, 23 ноября.

На днях стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent за неделю упала на 3,6%. Всего за месяц Brent подешевела на 8%, а WTI – на 9%.

Bloomberg отмечает, что это, в частности, произошло на фоне решения Байдена. Топливо теряет в цене — любые национальные продажи должны быть достаточно значительными, чтобы цены могли расти.

Агентство отмечает, что ОПЕК+ может скорректировать добычу, если потребители нефти высвободят свои запасы.

Ранее Reuters сообщил, что США просят другие страны высвободить часть нефти из стратегических резервов. Вашингтон якобы предложил пойти на такой шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики.

Источники сообщили, что в последние недели Байден и его помощники поднимали этот вопрос перед своими ближайшими союзниками, включая Японию, Южную Корею и Индию, а также перед Китаем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть