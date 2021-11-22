Bloomberg: США вместе с другими странами высвободят часть нефти из стратрезервов

Президент Джо Байден готовится объявить о выпуске нефти из стратегических нефтяных резервов страны вместе с несколькими другими странами. Об этом пишет Bloomberg.

Как ожидается, это может произойти уже во вторник, 23 ноября.

На днях стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent за неделю упала на 3,6%. Всего за месяц Brent подешевела на 8%, а WTI – на 9%.

Bloomberg отмечает, что это, в частности, произошло на фоне решения Байдена. Топливо теряет в цене — любые национальные продажи должны быть достаточно значительными, чтобы цены могли расти.

Агентство отмечает, что ОПЕК+ может скорректировать добычу, если потребители нефти высвободят свои запасы.

Ранее Reuters сообщил, что США просят другие страны высвободить часть нефти из стратегических резервов. Вашингтон якобы предложил пойти на такой шаг, чтобы обеспечить снижение стоимости энергоносителей в мире и содействовать восстановлению экономики.

Источники сообщили, что в последние недели Байден и его помощники поднимали этот вопрос перед своими ближайшими союзниками, включая Японию, Южную Корею и Индию, а также перед Китаем.