Парфюм с ароматом в честь истребителя Checkmate нельзя будет купить

Парфюм, созданный Ростехом в честь нового истребителя пятого поколения Су-75 The Checkmate, не поступит в свободную продажу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Первую партию духов решили сделать лимитированной. Поэтому в розничных магазинах они не появятся. Аромат нельзя будет купить и онлайн. Однако в Ростехе не исключили, что в будущем будет создан широкий ассортимент «военно-технических» запахов.

«Продукция госкорпорации вдохновляет парфюмеров, поэтому не исключаем, что в дальнейшем линейка тематического парфюма, посвященного нашей технике, может расшириться», — заявили в госкорпорации.

В начале недели Ростех показал рекламный ролик с парфюмом в честь Су-75, разработанного к авиасалону Dubai Airshow 2021. Дизайн флакона выполнен в виде фигуры шахматного коня и является отсылкой к названию воздушного судна — «Шах и мат».

В Ростехе пояснили, что при создании духов сотрудничали с Гильдией парфюмеров России при создании нового аромата. «Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха», — заявляли в корпорации.