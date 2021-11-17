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«Ведомости»: производители обуви приостанавливают поставки в Белоруссию из-за маркировки

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Depositphotos

Крупные производители и экспортеры обуви приостановили поставки продукции в Белоруссию из-за проблем с обязательной маркировкой, которую белорусские власти ввели 1 ноября, пишут »Ведомости».

Как сообщает издание, компании Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» направили в министерство по налогам и сборам Белоруссии соответствующее письмо.

Уточняется, что у фирм возникают проблемы при внесении в локальную систему мониторинга информации о нанесенных на товар кодах российского образца. Например, при их вводе система выдает ряд ошибок и не позволяет ввести такой продукт в оборот. Отмечается, что подобная проблема носит массовый характер.

Вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии объяснил «Ведомостям», что, так как поставки в Белоруссию идут через РФ, то компаниям теперь нужно приобретать коды, которые наносятся на товар, для того чтобы отследить его движение, причем дважды, — сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд».

Ранее эксперты заявили, что маркировка товаров позволит снизить уровень контрафакта. Например, в России от нелегальной торговли только табачной продукции бюджет теряет до 100 млрд. рублей ежегодно, среди других отраслей, наиболее подверженных проблеме нелегального оборота — детские игрушки (около 35%), одежда и обувь (29%), автозапчасти (20%), мелкая потребительская электроника и аксессуары, включая наушники, зарядки, чехлы (17,5%).

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