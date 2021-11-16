В бундестаге считают, что приостановка «Северного потока – 2» подстегивает рост цен на газ

Приостановка регулятором ФРГ сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» подстегнет рост цен на газ в Европе. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст, сообщает РИА «Новости».

«Вместо того, чтобы срочно сертифицировать крайне необходимый для газового снабжения трубопровод, федеральное агентство без какой-либо нужды затягивает ввод в эксплуатацию своим толкованием права», — подчеркнул политик.

Эрнст указал на то, что на хабе TTF в Нидерландах цены выросли примерно на 10%. В то же время, по его словам, либерализация газового рынка все чаще превращается в «головотяпство».

«Энергетический сектор является центральным элементом инфраструктуры. Идеологические преграды и измышления не должны создать угроз снабжению в этой сфере», — резюмировал депутат.

Ранее представитель немецкого Минэнерго Сузанне Унград заверила, что приостановка сертификации «Северного потока — 2» не повлияет на энергобезопасность Германии, и после поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG процесс будет возобновлен.

16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».