До конца года Сбер сформирует ESG-рейтинг своих клиентов

В Сбере заявили о завершении работы по составлению ESG-рейтинга корпоративных клиентов. Как отмечают в компании, до конца года будет закончена разработка модели, после чего она будет передана на валидацию.

Как сообщается, в основу рейтинга лягут 37 ESG-факторов, данные по которым были получены от 1500 компаний в течение этого года. На базе этой статистики был разработан первый прототип модели, которая построена на принципах best-in-class и обеспечивает сравнительную оценку клиентов в кластерах однородных отраслей по уровню зрелости ESG-повестки.

В будущем ESG-рейтинг войдет в комплексную палитру ESG-инструментов Сбера для объективной оценки компаний с точки зрения устойчивого развития.

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что результаты проведенного анкетирования показали, что пока не все компании учитывают в своей деятельности принципы устойчивого развития.

«Это было ожидаемо, ведь ESG-повестка в России только набирает обороты. Первыми к ней подключаются крупные компании — прежде всего экспортеры, заинтересованные в сбыте своей продукции на зарубежных рынках и привлечении международного финансирования. При этом даже у крупнейших корпораций мы видим потенциал для роста в этом направлении, особенно при их сопоставлении с мировыми бенчмарками. Сбер продолжит развивать этот инструмент. Свою миссию мы видим в том, чтобы помочь клиентам успешно провести ESG-трансформацию и тем самым повысить собственную устойчивость. Для Сбера декарбонизация, минимизация любого негативного воздействия на окружающую среду, а также вопросы прозрачности корпоративного управления и социального благополучия являются приоритетными», — рассказал он.

В частности, мы намерены достичь углеродной нейтральности по операционной деятельности уже к 2030 году и будем оказывать содействие каждому корпоративному клиенту, который поставит перед собой похожую цель, добавил Ведяхин.