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Экономист Григорьева перечислила список документов для получения максимальной пенсии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Для получения максимально возможной высокой пенсии необходимо подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и ряд других важных условий, например, инвалидность. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Россияне чаще всего обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости. В настоящее время она формируется из страховых взносов, которые составляют 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработок, тем выше размер отчислений, которые работодатель направляет в фонд.

Григорьева рассказала, что с 2022 года каждый официально устроенный сотрудник имеет лицевой счет в ПФР. При обращении за начислением пенсии, необходимо подтвердить размер заработка, который был до 2002 года. Специалист добавила, что деньги, которые гражданин заработал с этой даты, отражены на лицевом счете.

Чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, необходимо предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность. Также понадобятся зарплатные ведомости, если этих данных не окажется в Пенсионном фонде. Среди прочих документов также понадобятся справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и другие основания для льгот.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, когда граждане могут перестать получать пенсию.

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