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Риелтор Барсуков заявил, что налоговый вычет на работе может помочь при выплате ипотеки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Официально трудоустроенные россияне могут обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом для досрочного погашения ипотечного кредита. Об этом рассказал URA. RU генеральный директор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

Если сотрудник подал такое заявление, то зарплата ему будет выплачиваться вместе с НДФЛ.

Барсуков считает такие действия оптимальными с точки зрения погашения ипотечного кредита. Он указал, что это помогает уменьшить ипотечную нагрузку.

Для получения налогового вычета необходима справка от налоговой, которую нужно предоставить на работе.

Ранее банки объяснили, с чем связан рост популярности семейной ипотеки в России.

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