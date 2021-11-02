В Молдавии допустили подписание нового контракта с «Газпромом»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в эфире телеканала N4, что не исключено подписание нового договора с «Газпромом» на поставку газа в Молдавию. об этом сообщает ТАСС.

«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с «Газпромом», который заменит действующий», — сказал Чебан.

Чебан отметил, что «Молдовагаз» села за стол переговоров с «Газпромом», чтобы обсудить имеющиеся проблемы, и выразил надежду на их решение.

Ранее сообщалось, что Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за топливо, переданное в сентябре. В правительстве страны отметили, что намерены полностью оплачивать российский газ, не желая увеличивать размер долга.

До этого молдавский министр инфраструктуры и экономики Андрей Спыну заявил, что цена газа будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от биржевых цен на углеводороды.