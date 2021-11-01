Bloomberg: у российских газопроводов имеется риск утечки метана

Европейскому региону необходим импорт газа, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Однако российская инфраструктура скрывает в себе большую проблему, связанную с риском утечек метана. Об этом пишет Bloomberg.

Функционирование российских трубопроводов связано с риском утечек метана, подобных той, что в августе допустил российский «Газпром», когда произошла авария на заводе в Новом Уренгое. Метан гораздо опаснее с точки зрения изменения климата, чем углекислый газ, и лишь один июньский инцидент привел к выбросам, сопоставимым с выбросами от сжигания 350 тысяч баррелей нефти, отмечает издание.

Однако Россия делает определенные шаги, чтобы справиться с возросшей проблемой и уменьшить количество утечек. «Северный поток — 2» в плане безопасности будет куда надежнее, пишет издание. При этом, чтобы полностью справиться с опасностью возникновения новых аварий необходимо обновить инфраструктуру даже там, где инвестиции в это наименее выгодны. Например, маршрут прокачки газа через Украину.

Отмечается, что Европа хочет стать первым регионом, где проблема вредных выбросов будет полностью решена, хотя российских трубопроводов этот вопрос касаться не может, ведь законодатели из Брюсселя собираются ввести сборы на экологически «грязную» продукцию, такую как сталь и цемент. Но метана в этом списке нет, отмечает анонимный источник издания.

Ранее сообщалось, что 5-го августа, на заводе в Новом Уренгое произошла авария, в результате которой сократился объем прокачки газа в Европу, что в свою очередь спровоцировало резкий скачок цен на топливо.