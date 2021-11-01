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Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда по газовой директиве Евросоюза

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Nord Stream 2 AG обжаловала в суде Германии решение не выводить проект «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы «Газпрома».

В 2020 году федеральное сетевое агентство не освободило «Северный поток — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС, аргументируя это тем, что проект не успели завершить к 23 мая 2019 года, а значит, он должен соблюдать вступившие в силу поправки.

Ранее сообщалось, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» заполнится газом до конца года. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам третьего квартала, сообщил глава OMV Альфред Штерн.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна быть вовлечена Европейская комиссия. Он подчеркнул, что конечная цель — это применение Третьего энергетического пакета к функционированию российского трубопровода.

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