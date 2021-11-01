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Россияне стали активно арендовать игровые приставки и ноутбуки

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Depositphotos

Ноябрьские праздники, а также победа российской команды на чемпионате мира по Dota 2 стали для многих россиян поводом заняться киберспортом. Вследствие этого выросла популярность аренды приставок, компьютеров и ноутбуков. Об этом сообщается в данных сервиса «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, в последнее время почти на 39% вырос спрос на аренду ноутбуков и компьютеров, а за последние два года – в 10 раз. Это означает, что среди россиян набирает популярность тренд на осознанное потребление. То есть вместо покупки дорогостоящей техники многие стали брать ее в аренду, отмечается в данных сервиса.

На сегодняшний день эту нишу активно осваивают предприниматели. Количество предложений по аренде компьютеров по всей стране за два года возросло более чем в два раза. Средняя цена аренды компьютера по России составляет 200 рублей в сутки или 1000 рублей в неделю.

«И предприниматели, и их клиенты уже освоились в онлайн-пространстве, и после объявления о новом локдауне россияне отправились искать различные варианты проведения досуга на онлайн-платформы», — отмечает руководитель отдела маркетинга «Авито Услуги» Иван Чулков.

По его словам, в первый локдаун наблюдался повышенный спрос на ремонт приставок и ноутбуков. В этот же раз многие предпочли арендовать гаджеты.

Спрос на аренду приставок в 2021 году возрос на 10% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованной приставкой вот уже три года остается Xbox. Начиная с 2019 года, спрос на ее аренду вырос на 134%. На втором месте расположились Sony Playstation 4 и 5 — спрос на них вырос на 77%.

Кроме того, в аренду предлагаются и портативные консоли, которые могут легко поместиться в карман и держать заряд более 40 часов беспрерывной игры.

Ранее сообщалось, что в 2021 году спрос на тренеров по киберспорту вырос на рекордные 213% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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