Россия может удвоить экспорт электроэнергии в Казахстан

Член правления компании «Интер РАО» Александра Панина заявила о готовности России удвоить экспорт электроэнергии в Казахстан в ноябре текущего года, увеличив мощность перетока на 300-400 Мвт. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, компания будет осуществлять дополнительные поставки по рыночной цене, их рост связан с риском дефицита электроэнергии в Казахстане грядущей зимой.

«Нехватка электроэнергии в стране вызвана преимущественно ростом числа майнеров в Казахстане, они дают большую нагрузку на энергосистему», — сказала Панина.

Она отметила, что в настоящее время поставки электроэнергии между двумя странами идут на некоммерческих принципах параллельной работы энергосистем, мощностью перетока около 400 МВт.

Также топ-менеджер компании указала, что в период снижения спроса на электричество Казахстан поставляет излишки электроэнергии в РФ, а в период ее нехватки — получает из России по стоимости без учета ряда услуг российских энергокомпаний.

Ранее сообщалось, что Украина выкупила мощности на импорт электричества из России в размере 2200 МВт в период с 1 по 30 ноября 2021 года.

До этого в Федеральной антимонопольной службе РФ рассказали о повышении тарифов на электроэнергию в 2022 году.