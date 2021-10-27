Moody's отметило инвестиционную привлекательность «Роснефти»

Международное рейтинговое агентство Moody's отметило инвестиционную привлекательность нефтяной компании «Роснефть». По данным агентства, компания сохраняет кредитный рейтинг на инвестиционном уровне Ваа3 со стабильным прогнозом.

Также «большая тройка» агентств выделила кредитные рейтинги «Роснефти»: Moody's (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через ПАО АНК «Башнефть»).

Аналитки отмечают и сильный бизнес-профиль «Роснефти». По их данным, высокая доходность и конкурентоспособность компании при различных сценариях цен на нефть обеспечивает низкий уровень производственных затрат.

По данным агентства, долговая нагрузка «Роснефти» снизилась в 1,7 раза за последние полтора года. В результате аналитики ожидают дальнейшее снижение показателя долговой нагрузки до конца 2022 года.

Во вторник стало известно, что капитализация «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года превысила 100 млрд долларов. Акции компании также побили исторический максимум, достигнув 665,7 рублей за бумагу.

«Перспективы компании позитивно оцениваются крупнейшими инвестбанкирами, по прогнозам которых стоимость ценных бумаг НК «Роснефть» в среднесрочной перспективе может вырасти на 20-40%. Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы и аналитики: снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли», — отметил эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин.

Напомним, «Роснефть» стала первой компанией в России, представившей долгосрочный план по углеродному менеджменту до 2035 года с конкретными целевыми показателями. План предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевого рутинного сжигания попутного газа.