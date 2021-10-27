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ФАС возбудила против Apple уголовное дело из-за AppStore

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Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба возбудила против корпорации Apple уголовное дело из-за модели продаж в магазине приложений AppStore, сообщается на сайте ФАС.

«Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», — указано в сообщении.

До этого ФАС в конце августа обратилось в Apple с требованием изменить модель продажи в приложении AppStore, которая не информирует об альтернативных способах оплаты. Apple должна была устранить нарушения антимонопольного законодательства России до 30 сентября.

Ранее капитализация Apple упала на $85 млрд из-за решения суда по App Store.

Компания-разработчик Epic Games подала в суд на Apple в 2020 году, когда из App Store была удалена игра Fortnite. Разработчик добавил в игру функции оплаты в обход App Store, а Apple, в свою очередь, обвинила компанию в нарушении правил магазина, которые призваны охранять «безопасность пользователей».

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