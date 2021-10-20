Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Кроме того, президент поручил представить комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей в условиях пандемии и продуктовой инфляции.

Ранее были названы продукты, которые к новогоднему столу нужно покупать уже сейчас.

Эксперт Елена Мясникова рекомендует приобрести впрок винно-водочные изделия, консервы, копченую колбасу, майонез, соки, шоколад и конфеты. Россияне, отправившиеся на закупки в октябре, смогут купить продукты дешевле, в магазинах и на рынках их ждет больший выбор.

Эксперт советует покупать мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке, особенно если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше -18℃.

Лососевую икру эксперт советует покупать только в виде консервов, а не в пластиковой таре.