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Путин поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства поручил представить комплекс мер по сдерживанию цен на продукты, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Кроме того, президент поручил представить комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей в условиях пандемии и продуктовой инфляции.

Ранее были названы продукты, которые к новогоднему столу нужно покупать уже сейчас.

Эксперт Елена Мясникова рекомендует приобрести впрок винно-водочные изделия, консервы, копченую колбасу, майонез, соки, шоколад и конфеты. Россияне, отправившиеся на закупки в октябре, смогут купить продукты дешевле, в магазинах и на рынках их ждет больший выбор.

Эксперт советует покупать мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке, особенно если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше -18℃.

Лососевую икру эксперт советует покупать только в виде консервов, а не в пластиковой таре.

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