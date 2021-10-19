Центробанк выпустил монеты «Маша и Медведь»

Центральный Банк России выпустил памятные монеты «Маша и Медведь» серии «Российская (советская) мультипликация» из драгоценного и недрагоценного металлов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что монеты из серебра с цветным покрытием представлены номиналом 3 рубля, монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием.

На оборотной стороне серебряной монеты находится цветное изображение героев мультсериала «Маша и Медведь» на фоне дома Медведя. Вверху имеется выполненная в цвете надпись: «Маша и Медведь».

Всего выпущено 7 тыс. монет из серебра, масса одной такой монеты составляет 31,1 г.

Оборотная сторона монеты из недрагоценных камней выполнена в двух версиях. На одной монете представлено рельефное изображение героев мультфильма в интерьере дома Медведя. Вверху имеется надпись: «Маша и Медведь». На другой монете с цветным покрытием расположено изображение героев мультфильма в цвете.

Тираж монет номиналом 25 рублей — 850 тыс. штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тыс. штук., масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Московским монетным двором выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине «Спутник V».