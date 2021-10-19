Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Колосков рассказал, в каком случае у «Спартака» есть шансы... 12:31
Путин и Драги обсудили подготовку к саммиту G20 12:30
Латвийский депутат обвинил «советских колонистов» в распространении COVID-19 12:29
Появились первые кадры сериала «Вне себя» с сыном Макаревича 12:29
Генпрокуратура Албании возбудила уголовное дело об убийстве после гибели российских... 12:26
Москвичку изнасиловали после приглашения посмотреть кролика 12:26
Депутат Верховной рады пожалел об отсутствии российского гражданства 12:26
Хирурги достали мобильный телефон из желудка мужчины 12:24
Четыре российских форварда набрали очки в матче НХЛ впервые за 12 лет 12:20
«Держим кулаки»: Дудь поддержал больного коронавирусом Гаркалина 12:19

Центробанк выпустил монеты «Маша и Медведь»

close
100%
Кадр из видео/Банк России/Youtube

Центральный Банк России выпустил памятные монеты «Маша и Медведь» серии «Российская (советская) мультипликация» из драгоценного и недрагоценного металлов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что монеты из серебра с цветным покрытием представлены номиналом 3 рубля, монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием.

На оборотной стороне серебряной монеты находится цветное изображение героев мультсериала «Маша и Медведь» на фоне дома Медведя. Вверху имеется выполненная в цвете надпись: «Маша и Медведь».

Всего выпущено 7 тыс. монет из серебра, масса одной такой монеты составляет 31,1 г.

Оборотная сторона монеты из недрагоценных камней выполнена в двух версиях. На одной монете представлено рельефное изображение героев мультфильма в интерьере дома Медведя. Вверху имеется надпись: «Маша и Медведь». На другой монете с цветным покрытием расположено изображение героев мультфильма в цвете.

Тираж монет номиналом 25 рублей — 850 тыс. штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тыс. штук., масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Московским монетным двором выпустит нумизматические наборы, посвященные вакцине «Спутник V».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях