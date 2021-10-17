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Швейцария готовит своих граждан к энергетическому кризису

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Michael Probst/AP

Власти Швейцарии заявили, что стране ближайшей зимой может не хватить мощностей для обеспечения всех потребителей электричеством. Об этом сообщает NZZ am Sonntag.

В частности, правительство планирует разослать уведомления организациям, чтобы они были готовы снизить потребление в случае перебоев с электричеством. Если хотя бы одна из крупных электростанций выйдет из строя, страна может быть обесточена на два дня, отмечает издание, так как у Швейцарии нет допуска на рынок электроэнергии в Европе.

В такой ситуации жителей страны попросят экономить энергию, в том числе могут запретить использовать бассейны, кондиционеры и эскалаторы.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Европе в будущем может повториться, поэтому необходимо предпринимать меры, чтобы не допустить этого. Таким мнением поделился вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, в настоящее время в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе порядка 25 млрд кубометров газа. Политик отметил, что нужно решить эту проблему.

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