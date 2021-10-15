Крупнейший в Европе сталелитейщик ограничил работу части заводов

Крупнейшая в Европе сталелитейная компания ArcelorMittal приняла решение временно остановить производство на некоторых европейских заводах из-за подорожания электроэнергии. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление нидерландской компании.

Отмечается, что у ArcelorMittal не оставалось другого выбора, кроме как ввести «короткие выборочные перерывы» в работе ряда электродуговых печей, которые выпускают длинномерную продукцию, в основном используемую в строительной отрасли. В компании уверены, что данное решение не скажется на объемах производства или способности удовлетворить спрос потребителей.

По данным газеты, в среднем нидерландская компания производит на заводах в Европе около 40 млн тонн стали в год, из них около 10 млн тонн идет в строительный сектор.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного Энергетического Агентства сообщило, что глобальный энергетический кризис может увеличить потребление нефти на 0,5 млн баррелей в день, что спровоцирует рост инфляции. В свою очередь, это замедлит темпы восстановления мировой экономики после коронавируса.