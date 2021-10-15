Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Die Zeit призвала немцев экономить газ, чтобы не платить России 08:58
Свечников повторил достижение Овечкина, Ковальчука и Малкина в НХЛ 08:55
Новак назвал причину высоких цен на газ в Европе 08:47
В Якутии и Приморье введут систему QR-кодов для посещения общественных заведений 08:43
Жирков рассказал, как играл в футбол в тюрьме 08:41
Доктор Малышев рассказал, какие меры принимать после контакта с больными COVID-19 08:31
Эксперты прокомментировали выводы немецких ученых о последствиях коронавируса... 08:23
Экс-президент «Барселоны» прикинулся сотрудником отеля для подписания... 08:22
Всероссийская перепись населения началась во всех регионах страны 08:22
Королевскую семью Великобритании пригласили посетить Крым 08:12

Крупнейший в Европе сталелитейщик ограничил работу части заводов

close
100%
пресс-служба ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Приморский край

Крупнейшая в Европе сталелитейная компания ArcelorMittal приняла решение временно остановить производство на некоторых европейских заводах из-за подорожания электроэнергии. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление нидерландской компании.

Отмечается, что у ArcelorMittal не оставалось другого выбора, кроме как ввести «короткие выборочные перерывы» в работе ряда электродуговых печей, которые выпускают длинномерную продукцию, в основном используемую в строительной отрасли. В компании уверены, что данное решение не скажется на объемах производства или способности удовлетворить спрос потребителей.

По данным газеты, в среднем нидерландская компания производит на заводах в Европе около 40 млн тонн стали в год, из них около 10 млн тонн идет в строительный сектор.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного Энергетического Агентства сообщило, что глобальный энергетический кризис может увеличить потребление нефти на 0,5 млн баррелей в день, что спровоцирует рост инфляции. В свою очередь, это замедлит темпы восстановления мировой экономики после коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях