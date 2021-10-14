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Минфин заявил о риске развития стагфляционного сценария мировой экономики

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики и призвал страны-члены «Большой двадцатки» (G20) в ускоренном темпе приступить к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики для контроля над инфляцией. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Силуанов принял участие в итоговой встрече министров финансов и глав центральных банков «Группы 20» в рамках итальянского председательства.

По его словам, инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах G20, и во многих развитых государствах масштабы инфляционного давления беспрецедентны. Министр подчеркнул, что в настоящее время важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали.

По данным Минфина, участники переговоров договорились о некоторых мерах поддержки экономически слабых стран, приняли решение содействовать переходу к «зеленой» экономике и одобрили «дорожную карту» по устойчивому финансированию.

Комментируя работу «Большой двадцатки» по «зеленой» повестке, Силуанов отметил, что Москва рассчитывает достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на ведущие центральные банки сообщило, что плавно растущие и находящиеся под контролем цены являются признаком оздоровления экономики. Отмечалось, что несмотря на риски при росте инфляции выше прогнозируемого уровня, для панических настроений нет никаких оснований.

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