В Ростуризме заявили, что некоторые турецкие отели требуют доплату за карантин

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что обсудила с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем случаи, когда турецкие отели незаконно требуют плату с находящихся на карантине российских туристов, передает РИА «Новости».

«Согласно правилам, если турист болеет [коронавирусом] на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», — сказала Догузова.

При этом она отметила «огромную работу турецких коллег по антиковидным мерам».

«Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать, куда обращаться в экстренных случаях», — подчеркнула глава Ростуризма.

Уточняется, что Догузова находится в Турции с рабочей поездкой, в ходе которой она провела переговоры с Эрсоем.

В начале сентября Турция ужесточила правила въезда в страну для россиян. Так, единственной вакциной, с которой можно попасть в Турцию, не сдавая ПЦР-тест, стал «Спутник V». Российское посольство объяснило, что Анкара теперь пускает в страну только иностранцев, привитых препаратами, одобренными ВОЗ или самой Турцией.