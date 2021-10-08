«Сахалин Энерджи» отправила в Японию первую партию «зеленого» газа

Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», произвела отгрузку первой партии углеродно нейтрального сжиженного природного газа (СПГ). Она будет передана японской компании «Тохо Гэс». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Первая партия российского экологичного СПГ дает уникальные возможности для долгосрочных прямых поставок газа с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, — отметил главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман Дашков.

По его словам, СПГ еще многие десятилетия будет определять «зеленую» энергетику. На сегодняшний день СПГ помогает компенсировать углеродный след и делает этот энергоресурс более востребованным в тех странах, которые работают над декарбонизацией производств, заметил Дашков.

В сообщении компании отмечается, что Япония входит в число стран, ориентированных на «зеленую» энергетику и является одним из основных покупателей сахалинского СПГ. В 2020 году в эту страну из порта Пригородное был отгружен наибольший объем сжиженного природного газа – 51,6 %.

Ранее журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan рассказал, что рост цен на газ в Европе вызван рядом объективных факторов, а обвинения в причастности России к этому выглядят безосновательными. В публикации отмечается, что сейчас наблюдался сбой в системе производства сжиженного природного газа (СПГ), что привело к тому, что хранилища стран Евросоюза и Великобритании заполнены только на 72%.