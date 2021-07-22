Детский омбудсмен призвала организовать «народный контроль» за ценами на продукты

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призывает организовать «народный контроль» для мониторинга цен на социально значимые продукты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Она предложила организовать «народный контроль» после того, как будут реализованы соответствующие решения правительства России о снижении цен на такие продукты. Кузнецова подчеркнула, что в мониторинге могли бы принимать участие не только сторонники партии «Единая Россия», но и родители, которые, по ее мнению, являются главными экспертами по ценам и качеству продуктов.

Омбудсмен считает, что предлагаемая мера поможет организовать эффективную систему обратной связи. Она предложила начать такой мониторинг с Кубани.

Накануне президент России Владимир Путин признал, что в стране сложилась острая ситуация с ценами на основные товары, прежде всего на продукты питания.

До этого замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение стоимости овощей у производителей отражалось и на ценах в магазинах.