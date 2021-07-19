Мишустин оценил скорость восстановления экономики России

Председатель российского правительства Михаил Мишустин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам высказался о темпах восстановления экономики страны от последствий пандемии COVID-19.

«Восстановление экономики РФ после вызванного пандемией кризиса идет быстрее, чем ожидалось», — заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что текущий уровень достижения показателей нацпроектов на 10% выше, чем в 2020 году

Премьер-министр также рассказал, что правительство выбрало 42 новые инициативы, направленные на реализацию национальных проектов. Все инициативы распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и сервисное государство.

По его словам, на выполнение нововведений планируется потратить более 4,5 трлн рублей. Большая часть денег уже собрана — это бюджетные средства, средства частных инвесторов, государственных компаний и институтов развития.

Ранее Мишустин закрепил кураторство над федеральными округами за вице-премьерами.