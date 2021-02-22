Авиакомпании некоторых стран прекратили эксплуатацию самолетов Boeing 777 после ЧП

Авиакомпании в Соединенных Штатах, Южной Корее и Японии решили не использовать десятки самолетов Boeing 777 после инцидента с лайнером, у которого отказал двигатель и развалился в полете. Об этом сообщает телеканал CNN.

Известно, что United Airlines (UAL), Korean Air, Asiana Airlines, All Nippon Airways и Japan Airlines (JAPSY) используют самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000. Отмечается, что «заземлить» некоторые самолеты решили авиакомпании United Airlines (UAL), Asiana Airlines. Между тем министерство транспорта Японии заявило, что оно приказало All Nippon Airways и Japan Airlines производить наземные самолеты с двигателями Pratt & Whitney 4000. Авиакомпания Korean Air заявила, что не будет принимать никаких решений до тех пор, пока министерство транспорта страны не выпустит инструкции.

Ранее сообщалось, что 20 февраля из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777, который летел из Денвера в Гонолулу, рухнули на жилой район в американском штате Колорадо. После этого федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уведомило о проверках ряда самолетов Boeing 777.

Росавиация не планирует приостанавливать полеты Boeing 777 из-за инцидента с двигателем.