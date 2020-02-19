Минтранс попросили запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предложила министру транспорта России изменить правила перевозки пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

НАДЭП предложил запретить пассажирам включать видео и музыку без наушников.

Ассоциация провела опрос среди жителей Москвы, согласно которому 94% респондентов крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. 13% вовсе готовы применить физическое воздействие.

Президент НАДЭП Альбина Холгова отметила, что подобного рода инициатива поможет избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

— Минтранс предложил высаживать из электричек за пение

— Минтранс решил не изменять нормы перевозки животных после случая с толстым котом