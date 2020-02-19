Минтранс попросили запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предложила министру транспорта России изменить правила перевозки пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».
НАДЭП предложил запретить пассажирам включать видео и музыку без наушников.
Ассоциация провела опрос среди жителей Москвы, согласно которому 94% респондентов крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. 13% вовсе готовы применить физическое воздействие.
Президент НАДЭП Альбина Холгова отметила, что подобного рода инициатива поможет избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан.
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