В Кремле анализируют решение суда Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа

В Кремле изучают обстоятельства и тактику оспаривания решения саду Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что пока идет стадия анализа этого решения.

«Пока что мы изучаем обстоятельства этого дела, тактику защиты, тактику оспаривания этого решения. Поэтому пока стадия анализа», — сказал Песков.

Накануне Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. Минюст России пообещал обжаловать это решение.

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