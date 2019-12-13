Евросовету удалось договориться по вопросом климата

Глава Евросовета Шарь Мишель заявил, что в ходе саммита лидеров Евросоюза удалось договориться о переходе к климатической нейтральности к 2050 году. Об этом он написал в своем Twitter.

«Договоренность по климатической нейтральности к 2050 году. Евросовет достиг сделки по этой важной цели», — написал он.

При этом ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита сообщил, что Польша на данном этапе не смога заявить о готовности выполнить эту задачу, поэтому обсуждение проблемы будет продолжено в 2020 году.

Климатическая нейтральность подразумевает сведение влияния экономических факторов на климат к нулю.