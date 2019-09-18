Россия продает США ракетные двигатели по завышенной цене

США покупают в России ракетные двигатели по завышенной цене, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в производстве эти детали недорогие.

«Почему американцы возвращают ступени? Потому что они этот двигатель покупают втридорога.», — сказал Рогозин.

Уточняется, что Россия поставляет в Америку двигатели РД-181 и РД-180 для ракет Antares и Atlas-5.

Ранее сообщалось, что Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов».