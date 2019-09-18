Россия продает США ракетные двигатели по завышенной цене
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США покупают в России ракетные двигатели по завышенной цене, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в производстве эти детали недорогие.
«Почему американцы возвращают ступени? Потому что они этот двигатель покупают втридорога.», — сказал Рогозин.
Уточняется, что Россия поставляет в Америку двигатели РД-181 и РД-180 для ракет Antares и Atlas-5.
Ранее сообщалось, что Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов».