Средний магазинный чек россиян упал до минимума

Средний чек россиян при единичном походе в магазин уменьшился на 10 рублей (1,8%) в июле 2019 года. Он составил 546 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что это самый низкий показатель с августа 2018 года, когда средний чек был 537 рублей.

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, такой показатель связан с сезонным фактором – фрукты и овощи стали дешевле.

Средний чек увеличился в июле только в Дальневосточном федеральном округе – на 3,5% до 650 рублей.

В Москве усредненный показатель стал больше на 0,1% по сравнению с июнем, до 707 рублей, годовой показатель стал ниже на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек уменьшился, а 0,9%, до 698 рублей и вырос на 1,7% за год.

Кроме того, средний чек в гипермаркетах по России снизился на 5,9% в июле 2019 года по сравнению с июнем, в супермаркетах на 2,3%. В дискаунтерах он стал больше на 1,4%, в магазинах традиционной торговли на 5,7%. За год показатель в гипермаркетах уменьшился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах на 9,4%, в магазинах традиционной торговли на 10,6%.

Исследование проводилось согласно данным о 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране.