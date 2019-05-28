Основатель системы ОМС высказался о новых правилах медстрахования

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Владимир Гришин, основатель системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил, что нововведения в правилах медстрахования являются «очень важными». Мнением Гришина поинтересовался RT.

Ранее стало известно, что по новым правилам медстархования все россияне получат возможность пройти диспансеризацию, по итогам которой будет определена их группа здоровья.

Гришин счел данное нововведение «очень важным», подчеркнув, что с помощью новой системы будет выявлен «объем заболеваний и состояний» жителей России. Он уточнил, что такие данные позволят понять, какой объем финансов необходим для лечения россиян. Также диспансерный учет, добавил Гришин, позволит систематизировать медпомощь для населения.