В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Новый порядок ОМС закреплен в приказе Минздрава от 17 мая.
Согласно приказу, в следующие два года все жители России смогут пройти в поликлиниках диспансеризацию. По ее итогам россиян определят в группы здоровья.
Кроме того, людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение и будут наблюдать два раза в год.
В приказе также подчеркивается, что теперь страховые компании должны будут откликаться на поступающие от россиян жалобы и, в случае чего, назначать проверку медуслуг.
Ранее сообщалось, что Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда.