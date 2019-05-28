В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Новый порядок ОМС закреплен в приказе Минздрава от 17 мая.

Согласно приказу, в следующие два года все жители России смогут пройти в поликлиниках диспансеризацию. По ее итогам россиян определят в группы здоровья.

Кроме того, людей с хроническими заболеваниями поместят под постоянное диспансерное наблюдение и будут наблюдать два раза в год.

В приказе также подчеркивается, что теперь страховые компании должны будут откликаться на поступающие от россиян жалобы и, в случае чего, назначать проверку медуслуг.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовится к реформе Пенсионного фонда.