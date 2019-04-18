Суд признал незаконной национализацию банка Коломойского

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Киевский суд признал незаконной национализацию «Приватбанка», который принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому, сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

В нем, в частности, говорится, что решение о признании национализации «Приватбанка» незаконной было принято исходя из того, что ответчики не смогли доказать «наличия определенных законом оснований для отнесения банка к категории неплатежеспособных, что стало причиной его национализации».

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Решение о национализации ПАО «ПриватБанк» было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. МВФ поддержал данное решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.

Коломойского связывают с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Коломойский требует восстановить его в статусе акционера «Приватбанка».