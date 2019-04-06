Венесуэла категорически отвергла новые санкции США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/12215269/RTX6OQ7L-pic905-895x505-59512.jpg">

В МИД Венесуэлы отреагировали на новые санкционные ограничения, введенные против Каракаса Соединенными Штатами. Об этом на своей странице в твиттере написал глава ведомства Хорхе Арреаса.

По его словам, принятые американской стороной меры в Венесуэле рассматривают как «неприемлемое, циничное и криминальное решение», нарушающее международное право, а также экономические и торговые принципы.

Реклама

«Правительство Боливарианской республики категорически отвергает новую атаку правительства США на венесуэльскую нефтяную промышленность и на ее экономический суверенитет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Каракас намерен юридическим путем ответить Вашингтону.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что у США заканчиваются дипломатические инструменты воздействия на Венесуэлу.