В КНР призвали США уважать право компаний ФРГ на участие в «Северном потоке — 2»
Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин отреагировала на письма американского посла Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний по поводу реализации «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».
По ее словам, в КНР обратили внимание на сообщения об этих письмах и ответную реакцию немецкой стороны. Чуньин подчеркнула, что компании разных стран могут сами принимать решение по поводу сотрудничества и контактов с компаниями других стран.
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«Любая страна и любой человек должны в полной мере проявлять к этому уважение», — сказала Чуньин.
Ранее в МИД Германии сформулировали официальную позицию по «Северному потоку — 2».