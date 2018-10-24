Рубль слабо меняется к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже рубль слабо снижается по отношению к евро и незначительно меняется к доллару.

Отмечается, что курс евро по данным на 10.05 мск увеличился на 6 коп. и составил 75,17 руб. При этом курс доллара составляет 65,51руб.

Реклама

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что, если цена на нефть обрушится до $50–55 за баррель, а внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся, то курс доллара может вырасти до 80-90 руб.