Рубль слабо укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже российская валюта незначительно укрепляется по отношению к доллару и евро.

Отмечается, что курс американской валюты по данным на 10.08 мск уменьшился на 5 коп. и составил 65,36 руб. При этом курс евро понизился на 1 коп. и достиг показателя в 75,62 руб.

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Ранее сообщалось, что американские санкции подтолкнули к росту цен на нефть, таким образом Россия получила дорогое сырье и более дешевую валюту, что благоприятно сказалось на экономике страны.