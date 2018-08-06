«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объемам добычи

«Роснефть» по-прежнему лидирует среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов.

Так, во II квартале добыча углеводородов составила 5,71 млн б.н.э. в сутки, что соответствует уровню I квартала.

При этом суммарная добыча углеводородов в апреле-июне выросла на 1%, составив 519,2 млн б.н.э.

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По динамике добычи «Роснефть» опережает большинство мировых мейджоров. Для сравнения, ExxonMobil во 2 квартале снизил добычу углеводородов на 5%, BP - на 3%, Shell – на 9%, Equinor – на 6%, у Chevron добыча выросла на 0,2%.

Среднесуточная добыча жидких углеводородов в отчетном периоде составила 4,6 млн барр., увеличившись на 0,8% в годовом выражении.