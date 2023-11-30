Ответственный тренд. ESG-принципы работают в России не одно десятилетие

В последний день ноября в мире отмечают Международный день ESG. На русский язык эта английская аббревиатура переводится как «экология, общество, управление». В широком смысле это развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления. Как это соотносится с сегодняшней повесткой российского бизнеса – в материале «Газеты.Ru».

Понятие ESG, как считается, появилось в 2004 году, когда занимавший в то время пост генерального секретаря ООН Кофи Аннан сформулировал его в своем обращении к руководителям крупнейших глобальных компаний с предложением включить эти принципы в свои стратегии. Сегодня принципы ESG плотно вплетены в бизнес-стратегии не только крупнейших корпораций, но и компаний малого и среднего бизнеса, хотя для многих российский компаний эта тема имеет более давнюю историю.

Устойчивые принципы

Один из лидеров повестки в России – производитель алюминия «Русал». Ведущая роль связана с несколькими аспектами и не в последнюю очередь с тем, что компания адаптировала мировые практики к российской действительности, совместив их теми наработками, которые уже были в нашей стране. И сегодня «Русал» делится своим опытом с другими индустриями, прививает принципы устойчивого развития своим партнерам.

По подсчетам аналитиков системы «СКАН-Интерфакс», алюминиевый гигант стабильно входит в десятку самых активных в этом контексте компаний. Но дело не только в медийной активности, а скорее в реальных проектах, над которыми компания работает и сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию. На фоне продолжающегося давления на российских производителей со стороны недружественных стран, попыток запрета поставок алюминия и его производных на европейские рынки, а также «гибкой» экспортной пошлины, введенной в России с 1 октября, состояние алюминиевой отрасли России в настоящее время характеризуется как тяжелое.

Стратегический подход

Весной этого года совет директоров «Русала» утвердил стратегию устойчивого развития бизнеса до 2035 года, которая раскрывает приоритеты компании в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления. Всего в стратегии выделено 12 приоритетных проектов ESG-трансформации «Русала», а сам документ ставит своей задачей сделать устойчивое развитие доступным по всей цепочке поставок алюминия.

Для металлургической отрасли вопросы экологии и сохранения климата имеют большое значение, в этом секторе есть исторически накопленный эффект в плане экологического воздействия. Понимая это, специалисты «Русала», в том числе из научно-исследовательских организаций, таких как Инженерно-технологический центр, еще в начале нулевых начали разработку новых экологически безопасных решений для алюминиевой отрасли. С тех пор на заводах компании регулярно проводится модернизация.

Один из актуальных проектов проходит на Красноярском алюминиевом заводе, где вместо 11 старых электролизных цехов появятся два аналогичной мощности и более экологичные. В результате выбросы фторидов будут сокращены на 60%, а бензапирена – полностью исключены за счет технологии производства алюминия в электролизерах РА-550 с предварительно обожженным анодом. На Братском и других алюминиевых заводах модернизируются газоочистные установки: разработанные структурным подразделением «Русала» Сибирским научно-исследовательским, конструкторским и проектным институтом алюминиевой и электродной промышленности (СибВАМИ) технологии позволяют улавливать 99,9% выбросов.

Одновременно с экологической безопасностью, компания уделяет внимание безопасности труда своих сотрудников. Одна из целей «Русала» – к 2030 году вдвое сократить частоту производственного травматизма и исключить смертельный травматизм на производстве. При этом один из 12 проектов ESG-трансформации в рамках Стратегия устойчивого развития компании называется «Рабочее место будущего поколения»: «Русал» развивает корпоративную культуру, главными характеристиками которой являются это здоровый психологический климат, обеспечение равных возможностей в продвижении по карьерной лестнице, достижение гендерного баланса и преодоление исторически сложившегося разрыва в оплате труда между женщинами и мужчинами, которые выполняют одинаковую работу и имеют равноценную квалификацию.

В центре внимания

Социальная ответственность «Русала» имеет множество измерений: российская алюминиевая отрасль – это около 57 тысяч сотрудников заводов и предприятий компании и их семьи, а также благополучие десятков городов и поселков нашей страны – в первую очередь, в Сибири. Для многих территорий страны предприятия алюминиевой отрасли сегодня фактически выступают градообразующими, так как их реальный вклад в экономику и социальное благополучие является если не определяющим, то одним из ключевых.

В центре внимания стратегии социальных инвестиций компании до 2035 года остается благополучие сотрудников предприятий и их семей, а также повышение качества жизни и развитие территорий ответственности компании. Компания с момента своего образования в 2000 году активно занимается социальными проектами, поддержкой местных сообществ и общественных инициатив в самых разных сферах. Только за 2018-2023 годы общий объем социальных инвестиций превысил 28 млрд рублей.

«Русал» вкладывает в строительство и модернизацию, в содержание и оснащение объектов социальной инфраструктуры, поддержку местных сообществ и некоммерческих организаций, укрепление ресурсной базы для развития научного, образовательного и культурного потенциала России. Ключевым инструментом отбора и приоритезации проектов социальных инвестиций компании с текущего года становится индекс качества жизни и устойчивого развития городов ответственности «Русала», специально доработанный компанией с привлечением экспертов на основе международно-сопоставимой методологии ВЭБ.РФ под нужды промышленных малых и моногородов. С его помощью специалисты компании на основании статистических и опросных показателей оценивают сильные и слабые стороны развития каждого города или рабочего поселка по 12 основным направлениям социально-экономического и экологического благополучия, включая общую удовлетворенность качеством жизни и уверенность в завтрашнем дне.

Признанный статус

Масштаб работы «Русала» в сфере корпоративной социальной ответственности, в заботе об экологии и климате, а также в развитии различных аспектов корпоративного управления находит признание среди независимых экспертов. В этом году рейтинговое агентство НКР и РБК включили компанию в I высшую категорию своего ESG-индекса, что означает высокий уровень экологических, социальных и управленческих стандартов компании. «Русал» также получил статус платинового работодателя и оказался в числе лучших, согласно методологии Forbes. Проекты производителя алюминия получают награды различных конкурсах – от экологических до посвященных корпоративной благотворительности, социальным инвестициям и волонтерству.

Компания делится лучшими практиками и прививает принципы устойчивого развития и своим партнерам и поставщикам. Чтобы оценить их зрелость в контексте устойчивого развития и надежность, «Русал» разработал собственную методологию. А для распространения передового опыта и выработки новых решений компания, например, стала сооснователем таких объединений, как Российское партнерство за сохранение климата и Национальный ESG-Альянс, в каждом из которых участвуют по нескольку десятков российских и международных компаний.

Но сегодня в результате действий недружественных стран и целого ряда внешних факторов «Русал» и российская алюминиевая отрасль в целом находится под беспрецедентным давлением, что ставит ее на порог острого кризиса с тяжелыми долгосрочными последствиями. На этом фоне появляются серьезные риски не просто для лидерской позиции компании, но для реализации многочисленных социальных и экологических проектов.