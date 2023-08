«Двойной удар». Как спад экономики Китая повлияет на Россию

Западные экономисты все больше обеспокоены состоянием экономики КНР. The Wall Street Journal констатирует, что длившийся почти 40 лет экономический рост в Китае завершился. Как замедление роста китайской экономики, являющейся крупнейшим торговым партнером России, может отразится на благосостоянии российских граждан и насколько экономика РФ зависима от Китая — в материале «Газеты.Ru».

В своих недавних публикациях в The Wall Street Journal, Caixin и другие экономические западные издания говорят о растущей обеспокоенности экспертного сообщества состоянием китайской экономики.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен неоднократно предупреждала о серьезных для США и мировой экономики рисках, вызванных экономическим и финансовым кризисом в Китае .

Сейчас экономика КНР демонстрирует явные признаки замедления: рынок недвижимости падает, потребительский спрос снижается, объемы производства и торговли сокращаются, а безработица среди молодежи растет.

Как отмечают репортеры Линлин Вэй и Стелла Ифань Се из The Wall Street Journal, в Китае накопилось множество неэффективных вложений — 20% городского жилья пустует, многие построенные аэропорты и вокзалы почти не используются. Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман в колонке для The New York Times сравнил ситуацию в КНР с японским «пузырем» конца 1980-х годов.

Аналитики из МВФ и лондонской консалтинговой компании Capital Economics прогнозируют замедление роста ВВП Китая до 2-4% в ближайшие годы. Это может означать конец китайского экономического чуда, которое вывело сотни миллионов граждан из нищеты с начала реформ Дэн Сяопина в 1978 году.

Портал Caixin написал о скрытом долге местных органов власти КНР, который по оценкам достигает $4,5-10 трлн. У подавляющего большинства созданных муниципалитетами компаний нет средств для выплаты процентов. Эксперты предупреждают, что ситуация угрожает финансовой стабильности Китая.

Как это отражается на Европе?

Главный экономический сюрприз 2023 года преподнес именно Китай — его экономика не восстановилась после отмены жестких ковидных ограничений, отметил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий активами «Международного Фонда частных инвестиций» Александр Душкин.

«Причина в том, что экономика КНР традиционно была ориентирована на экспорт, а в настоящее время западные страны активно сокращают торговые отношения с Китаем там, где это возможно, — поясняет Душкин. — Спад в китайской экономике, по моему мнению, уже отражается и на Еврозоне, с которой у Поднебесной исторически сложились тесные торгово-экономические связи».

По мнению Душкина, сейчас мы наблюдаем происходящий процесс разрушения, на фоне тесной взаимосвязи Еврозоны и Китая слабые заказы из Европы возвращаются слабыми заказами на оборудование и станки из ЕС.

«Таким образом, нежелание западных стран работать с Китаем толкает обе экономики в спад», — подытожил Душкин.

Другой эксперт, ведущий аналитик «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров, подчеркивает, что Китай как один из крупнейших потребителей добываемых ископаемых ресурсов сильное влияет на мировые цены.

«По динамике цен на сырье видно, что в последние полгода ситуация неважная – они снижаются на фоне падения спроса в развитых экономиках, а теперь еще и в Китае», — заметил аналитик.

Рубль под ударом

Китай — вторая экономика мира и крупнейший импортер по многим видам сырья, в том числе нефти. Слабый рост его экономики означает ослабление мирового спроса на сырье, в том числе на товары российского экспорта. Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, влияние экономических процессов в КНР на Россию еще усилилось после разворота российской внешней торговли «на восток».

Товарооборот России и Китая за пять месяцев 2023 года увеличился на 41%. По некоторым оценкам, на Китай приходится 54% российского экспорта, и это в основном энергоресурсы, уточняет Беленькая. Из данных главного таможенного управления КНР следует, что в июле Китай в целом снизил импорт нефти на 16,1% относительно июня, а закупки российской нефти сократились на 23,2% по сравнению с показателями предыдущего месяца

«Снижение импорта нефти Китаем в июле могло стать одной из причин ослабления рубля из-за сокращения притока юаней», — пояснила Беленькая.

Независимый экономист и финансист Константин Церазов считает, что замедление экономики Китая может привести к падению мирового спроса и усилению рецессии. По его мнению, это может нанести двойной удар по российскому экспорту энергоносителей, в первую очередь – нефти.

«Во-первых, с большой долей вероятности оно окажет давление на мировые цены, а, во-вторых, такой сценарий будет чреват расширением дисконта, с которым продается российская нефть», - добавляет экономист.

Церазов уверен, что подобное развитие событий приведет к сокращению выручки российских экспортеров и, следовательно, к снижению предложения валюты на Мосбирже. В связи с этим рубль окажется под давлением. Ослабление рубля из-за сокращения валютных поступлений создаст риски роста инфляции в РФ. Кроме того, дешевеющий юань обесценит ФНБ России, что тоже негативно скажется на курсе рубля.

При этом продолжающиеся проблемы в строительном секторе Китая оказывают давление на смежные отрасли: металлургию, энергетику и так далее. Россия экспортирует в Китай промышленные металлы, уголь и электроэнергию, и эти сектора окажутся под давлением.

Однако, по мнению Комарова, хотя замедление экономики Китая несет определенные риски для России, в целом ситуация остается под контролем.

«Всплеска безработицы ожидать вряд ли стоит, так как большинство таких компаний остаются прибыльными даже при низких ценах на мировом рынке», — уточняет Комаров.

Но есть и плюсы

Душкин считает, что если рецессия произойдет на любом из рынков, причем неважно каком — Китая, США или Европы — это вызовет неизбежный мировой отклик. При этом он скептически относится к прогнозам глобальной рецессии — российская экономика сохраняет устойчивость благодаря господдержке.

«Экономика Китая может скатиться в рецессию первой, а может и вслед за Еврозоной и США. Что касается РФ, то здесь все большую роль играет госсектор. Получается, что занятость более стабильна и менее подвержена влиянию рыночных циклов. Рецессия, несомненно, окажет негативное влияние. Но граждане РФ, можно сказать, самые подготовленные люди к таким катаклизмам. Рецессиями тех, кто родился в России — не напугать», — подытожил эксперт.

Экономисты не исключают, что возможное ослабление рубля может быть частично уравновешено дефляцией в Китае. В июле там зафиксировали снижение потребительских цен на 0,3% г/г, тогда как цены производителей снижаются в стране в годовом сопоставлении уже десять месяцев подряд.

Кроме того, дефляция в Китае может оказаться позитивным фактором для мировой экономики в более долгосрочной перспективе.

Она окажет давление на глобальную инфляцию, благодаря чему мировые центробанки получат возможность приступить к снижению процентных ставок и запустить новый цикл роста мировой экономики. Это спровоцирует рост цен на энергоносители, бенефициаром которого окажется Россия, прогнозирует Церазов.