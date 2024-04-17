ГИБДД Москвы проведет рейд на самокатчиков и велосипедистов

В Москве проведут рейд среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистов. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«Основная цель рейда — повышение безопасности лиц, в том числе детей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения», — говорится в публикации.

В ГИБДД напомнили, что на электросамокате может ехать только один человек, который должен спешиваться перед переходом дороги, не отвлекаться на гаджет во время поездки и держать руль обеими руками.

До этого столичный Дептранс предупредил московских водителей о том, что 18-19 апреля будут временно перекрыты для проезда несколько участков МКАД. Отмечается, что движение приостановят на несколько часов. Проезд перекроют на внешней стороне МКАД (от Минского шоссе до Новорязанского шоссе), Новорязанском шоссе (от дома 3, корпус 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде №3502.

Ранее водителей предупредили, что ГИБДД проведет усиленный рейд в столице.