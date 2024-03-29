GAC запатентовал в России названия своих суперкаров

Китайский автоконцерн GAC запатентовал в России названия моделей своего бренда Hyper, под которым в том числе выпускаются электрические суперкары Hyper SSR. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Уведомления о регистрации трех товарных знаков Hyper появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Китайская автокомпания запатентовала в России названия Hyper SSR, Hyper HT и Hyper GT.

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Под именем Hyper SSR в Китае выпускают электрическое купе с силовой установкой мощностью 1224 л.с.

Седан с «дверями-ножницами» Hyper GT предлагается в Китае по цене от 220 тыс. юаней (2,6 млн рублей). На выбор есть две силовые установки — мощностью 245 л.с. и 340 л.с. Кроссовер Hyper HT отличается дверями типа «крыло чайки» и снабжен теми же силовыми агрегатами, что и седан.

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