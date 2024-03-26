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ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Автозавод ГАЗ начал регистрацию товарного знака Volga

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Василий Маркин/Телеграм-канал «Автопоток»

Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Роспатента.

«Автозавод ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga», — говорится в сообщении.

Завод намерен зарегистрировать знак по 22 классам МКТУ (международной классификации товаров и услуг), среди них - легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти.

До этого на Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, замечен седан Changan Raeton Plus, который может стать возрожденным автомобилем «Волга».

Raeton Plus — единственная модель, которую Changan не вывел на российский рынок в 2023 году, хотя собирался это сделать. На таких автомобилях рабочие тренируются в выполнении сборочных операций. Цеха, в которых до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda, поддерживаются в рабочем состоянии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял ранее, что первую новую модель под возрожденным брендом «Волга» ГАЗ может представить летом 2024 года. О том, что это будет за машина, министр не сообщил.

Ранее сообщалось, что калужский производитель комплектующих подал в суд на «АвтоВАЗ».

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