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Лондон стал передавать Украине авто, которые отправлялись на свалку

Лондон начал передавать Киеву автомобили, которые собирались утилизировать

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Лондон стал отправлять на Украину старые автомобили, которые подлежали утилизации из-за экологических стандартов выбросов. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что автомобили будут использовать в гуманитарных и медицинских целях. Передать машину может любой житель Лондона, а также представители малого бизнеса и благотворительных организаций.

Лондонский мэр Садик Хан ранее направил $267 млн на программу утилизации, благодаря которой британцы могут получить $2,5 тыс. компенсации, если утилизируют свой автомобиль или передадут его правительству. Размер выплаты увеличивается, если машина оборудована для инвалидных колясок, до $12,7 тыс. Городская скорая помощь передаст Украине 50 списанных машин.

До этого мэр Киева Виталий Кличко предложил Хану отправить на Украину часть предназначенных для утилизации машин. Он указывал, что предпочтительно передавать грузовики и внедорожники, которые можно использовать в зоне боевых действий.

В августе 2023 года по инициативе Хана была увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов. Он предложил утроить площадь программы, которая в результате охватила весь Большой Лондон — агломерацию вокруг британской столицы. Вследствие реформы владельцев устаревших автомобилей обязали платить £12,5 (порядка $16) в сутки за проезд в этой зоне.

Ранее выяснилось, насколько подорожают импортные автомобили с 1 апреля.

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