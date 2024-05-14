Москвичам предсказали грозу в конце недели

В Москве в пятницу, 17 мая, ожидается гроза. Такой прогноз дала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

Согласно ее информации, температура воздуха в этот день составит +15...+20°С, а ночью упадет до +10°С.

По словам синоптика, в ближайшие выходные дни погоду в российской столице будет формировать антициклон. Температура приблизится к среднеклиматической норме, несмотря на то, что в первую половину мая она фиксировалась приблизительно на пять градусов ниже нормы.

Некоторое время назад руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально холодная погода в Москве заканчивается, вскоре в город придет долгожданное потепление. Он уточнил, что теплая погода задержится в столице надолго, в мае синоптики не ждут возвращения аномальных холодов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Москву вернется теплая весенняя погода.