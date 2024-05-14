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В России начал расти дефицит бюджета

Минфин отчитался о росте дефицита бюджета за 4 месяца до 1,5 трлн рублей

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Дефицит российского федерального бюджета в апреле вновь возобновился после мартовского профицита. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина.

Как следует из данных Минфина, накопленный с начала года разрыв между доходами и расходами вырос почти в 2,5 раза — с 607 млрд рублей на конец первого квартала до 1,484 трлн рублей по итогам первых четырех месяцев 2024 года.

Несмотря на рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% (до 11,7 трлн рублей), апрельский дефицит в размере 877 млрд рублей сформировался из-за сокращения поступлений относительно марта при одновременном увеличении расходов.

«В апреле федеральный бюджет после мартовского профицита вновь вернулся к дефициту. Причиной увеличившегося почти в 2,5 раза дефицита стали выросшие расходы — Минфин, как и в начале года, объяснил это продолжением «сезона авансов», — пишет издание.

Расходная часть бюджета по итогам четырех месяцев достигла 13,2 трлн рублей, превысив показатель за аналогичный период 2023 года на 21,5%. Финансовое ведомство объяснило «ускоренное» финансирование расходов в феврале-апреле «оперативным заключением контрактов и авансированием».

Доходы бюджета за первую треть года выросли благодаря как ненефтегазовым, так и нефтегазовым поступлениям. Ненефтегазовые доходы составили 7,5 трлн рублей (+37% к январю-апрелю прошлого года.), из которых 4,4 трлн пришлось на сборы НДС (+27%). Нефтегазовые доходы увеличились на 82% до 4,2 трлн рублей, в том числе за счет уплаты налога на дополнительный доход по итогам 2023 года и первого квартала текущего года.

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