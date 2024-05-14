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В России внесут проект новой системы оплаты труда медиков

Мурашко: проект новой системы оплаты труда медиков внесут в кабмин к новому году

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Проект по внедрению новой системы оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения будет внесен в правительство России к новому году. Об этом сообщил кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

По его словам, проект уже подготовлен. Мурашко заявил, что ключевым фактором, на который опирается Минздрав, является дифференциация между регионами.

До этого Мурашко заявил, что проблему кадрового дефицита в медицине в теории можно решить за 5-6 лет.

Днем 14 мая Государственная дума утвердила Михаила Мурашко министром здравоохранения России.

Из итогов голосования следует, что за утверждение кандидатуры Мурашко проголосовало 374 депутата, три депутата проголосовало против, 54 воздержались.

Мурашко сохраняет за собой пост министра, который он занимал с 2020 года. С 2015 года он возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее Мурашко рассказал о расходах на здравоохранение в 2024 году.

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